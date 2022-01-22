В Тосненском районе вспыхнуло нежилое здание

В субботу, 22 января, в Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 15:04 мск. В деревне Машино загорелось нежилое здание.

На месте происшествия работала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 16:12 мск.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина погибла при «мусорном» пожаре на 1-м Муринском проспекте. Огонь охватил мусор на площади 2 квадратных метра на открытой территории.