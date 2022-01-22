Врач назвала опасные признаки рака кожи

Названы симптомы, с которыми нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Названы симптомы, с которыми нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

По словам специалиста, есть несколько признаков, по которым возможно выявить рак кожи на ранней стадии, если вовремя пойти в доктору.

Об этом сообщала врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиевав разговоре с «360».

Эксперт отметила, что если меланома появляется из родинки, то у нее становятся иными границы. Вместо четкого и аккуратного темного образования она начинает расползаться в стороны.

Также важен цвет родинки. Опасно, если он меняется, например становится черным, розовым или синим. В связи с этим стоит обязательно обратиться к доктору.

Третий признак начала развития опасной опухоли — это увеличение родинки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал о новых симптомах «омикрона».