Биатлонистки из России взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Биатлонистки из России взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира. Фото: Twitter/"Биатлон России"

Биатлонистки из России взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира. Фото: Twitter/"Биатлон России"

Российская женская сборная завоевала второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Биатлонистки забрали почетное серебро на этапе Кубка мира. Об этом сообщается в официальном Twitter «Биатлон России».

В состав команды входят Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Девушки встали на второе место, уступив победительницам на первом из Норвегии. Третье место досталось Франции.

Представительницы России использовали 12 дополнительных патронов и сделали три штрафных круга.

Победу одержали норвежки, которые прошли дистанцию 4 х 6 километров за один час 12 минут 54,1 секунды с десятью дополнительными патронами и одним штрафным кругом. Россиянки уступили им 24,6 секунды. Третье место заняли француженки (+32,6; +13; 0).

Конец соревнований запланирован на 23 января мужской эстафетой и женским масс-стартом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в январе фигуристка Камила Валиева забрала золото в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине.