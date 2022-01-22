«Привез сувенир в виде отравления»: врач рассказал о вреде соусов

&#171;Привез сувенир в виде отравления&#187;: врач рассказал о вреде соусов
Врач рассказал о вреде соусов и последствиях, которые могут возникнуть от их употребления. Фото: pixabay.com

По мнению специалиста, соусы сами по себе являются очень вредным продуктом, потому что сочетают в себе множество компонентов. Зачастую по калорийности соусы могут превзойти одно цельное блюдо.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что многие россияне даже не учитывают соусы в своем рационе, а, между тем, иногда такие пищевые добавки могут вызывать отравления и не благотворно влиять на организм. Эту тему эксперт поднял в эфире авторской программы на канале «Россия 1».

По словам Мясникова, самая здоровая пище готовится без без соли и сахара, с минимумом специй и, уж тем более, без использования соусов. По мнению врача, в жидких приправах содержится множество ингредиентов. Например, при производстве кетчупа используют сахар, муку, соль, загустители и консерванты. Соевый соус в свою очередь противопоказан гипертоникам, потому что содержит большое количество соли.

Отравления соусами чаще всего грозит туристам, которые находятся в других странах. Мясников предполагает, что иногда соуса стоят на столиках ресторанов день, два, месяц. Из распространенных болезней, которые таким образом можно подхватить за границей являются сальмонелла и кишечная палочка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что капли для носа могут вызвать зависимость. Мясников прировнял их к наркотикам.

Александр Мясников отравление Россия соусы


 

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