Мясников предупредил, что капли для носа, действительно, вызывают зависимость

Мясников предупредил, что капли для носа, действительно, вызывают зависимость. Фото: unsplash

Мясников предупредил, что капли для носа, действительно, вызывают зависимость. Фото: unsplash

Эксперт рассказал, что сосудосуживающие капли для носа могут вызвать зависимость, сели применять их слишком часто и длительными периодами.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о том, что к каплям для носа можно очень легко привыкнуть. Эксперт сравнил их с наркотиками. Об этом он рассказал в эфире программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».

Мясников отмечает, что после окончания действия капель заложенность носа возвращается и зачастую даже в большей степени, чем до того, как человек применил капли. Поэтому приходится повторять действие и снова закапывать в нос, — и так по кругу.

Врач назвал подобную зависимость медикаментозным ринитом. Чтобы избавиться от него и победить насморк необходимо принимать гормоны, а также специальное лечение на протяжении недель.

В список лекарств, способных вызвать ощущение заложенности носа, вошли средство для лечения эректильной дисфункции силденафил, эстроген, препараты при гипертонии эналаприл, каптоприл, лизиноприл, метопролол и нифедипин. Еще два препарата, которые могут вызвать насморк — ибупрофен и диклофенак.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач Мясников заявил, что вирусный гепатит повышает у заболевшего человека риск развития рака печени.