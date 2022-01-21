Доктор Мясников: вирусный гепатит повышает риск рака печени

По словам Мясникова, что для профилактики рака людям нужно точно знать, есть ли у них вирусный гепатит или нет. Фото: кадр из видео Youtube

По словам Мясникова, что для профилактики рака людям нужно точно знать, есть ли у них вирусный гепатит или нет. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вирусный гепатит повышает у заболевшего человека риск развития рака печени.

Специалист рассказал в эфире программы «О самом главном», что вирусные гепатиты передаются с кровью — при операции или даже в редких случаях при переливании крови. Он отметил, что основным способом передачи гепатита В являются половые контакты.

По словам Мясникова, что для профилактики рака людям нужно точно знать, есть ли у них вирусный гепатит или нет.

«У вас много татуировок — вы должны пойти сдать анализы. Вы не знаете, были ли вы привиты от гепатита B, — вы должны пойти определить», — сказал Мясников, добавив, что при низких титрах антител к гепатиту В нужно ревакцинироваться.

Он рассказал, что риски заболеть раком печени могут быть связаны с годами рождения. В частности, они повышены у рожденных между 1945 и 1965 годами, когда был пик заболеваемости гепатитом С.

«Путь тут простой: хронический гепатит — цирроз — и переход в рак», — заключил врач.

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