Врач Комаровский оценил идею лечить кашель соком редьки с медом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что кашель нельзя вылечить соком редьки с медом и другими народными методами.

Медик пояснил в эфире передачи «Спроси у Комаровского», что кашель, как правило, появляется при ОРВИ, и самостоятельно проходит через семь-десять дней.

«Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с медом, то вы, наверное, решите, что вы вылечили кашель именно соком редьки с медом», — рассказал Комаровский.

Доктор отметил, что таких народных рецептов для лечения кашля можно напридумывать и 150 штук. Например, морковный сок с примесью петрушки. И если человек будет принимать его в период болезни, кашель пройдет, и человек решит, что он выздоровел именно из-за этого сока.

Он также подчеркнул, что кашель сам по себе является не болезнью, а симптомом.

«Есть симптом! Какой кашель вы собрались лечить с помощью редьки с медом: обструктивный бронхит, воспаление легких, коронавирус, грипп, аллергию?» — задал вопрос Комаровский.

Он добавил, что возникший при ОРВИ кашель можно вылечить обильным питьем и чистым прохладным воздухом с влажностью 40-60%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рыбу и орехи назвали полезными продуктами для профилактики артрита.