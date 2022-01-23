Массовое ДТП на КАД спровоцировало пробку

Массовое ДТП на КАД спровоцировало пробку
ДТП произошло на КАД. Фото: https://vk.com/spb_today

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП.

Дорожный инцидент случился вечером 22 января. По словам очевидцев, столкнулись 11 автомобилей. В результате аварии образовалась пробка.

«Вечером на внутренней стороне КАД в районе ТЦ «Мега Парнас» столкнулись 11 автомобилей. Пара километров до съезда на пр. Культуры. Авария по правому ряду — 2 машины. Далее, по левому и среднему», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского.

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