Стрельба в Нью-Йорке унесла жизнь одного человека

Стрельба в Нью-Йорке унесла жизнь одного человека
Произошла стрельба. Фото: pixabay

В нью-йоркском районе Бронкс произошла ночная перестрелка. В результате происшествия погиб мужчина.

Как сообщает New York Post со ссылкой на данные полиции, пострадавший получил огнестрельные ранения в живот и ноги.

Пострадавшего госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

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