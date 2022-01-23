Володин предложил ввести ответственность для чиновников за бездомных собак

Володин предложил ввести ответственность для чиновников за бездомных собак
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал трагедию в Забайкалье. Фото: Государственная дума

Необходимо решить проблему, связанную с распространением бродячих собак. С такой инициативой выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин после инцидентов с нападениями собак.

По его словам, случай в Забайкалье, когда бездомные собаки загрызли ребенка, обнажил существующую проблему. Володин подчеркнул, что одним из ее решений станет передача ответственности за ситуацию с бездомными животными местным чиновникам.

В своем телеграм-канале спикер Госдумы отметил, что дети не должны становиться жертвами бездействия взрослых, и выразил соболезнования семье и близким погибшей девочки. И добавил, что сводить счеты с животными и уничтожать их — не выход из ситуации.

В связи с этим, по мнению Володина, необходимо ввести некоторые меры поддержки для региональных и местных бюджетов. Например, давать гранты на строительство приютов и стерилизацию собак, приобретать корм для животных, создавать благоприятные условия работы для тех, кто проявляет инициативу.

Напомним, вечером 22 января правоохранителям сообщили об пропаже девочки. Через 30 минут на пустыре было найдено тело ребенка со следами укусов животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки. По факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было заведено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главе Следственного комитета доложат о деле о гибели ребенка из-за нападения собак в Забайкалье.

бездомные животные Вячеслав Володин


 

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