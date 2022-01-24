Бастрыкин поручил пересмотреть законы о безопасности после нападений собак на людей

Бастрыкин поручил пересмотреть законы о безопасности после нападений собак на людей
Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин. Фото: Администрация Президента

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пересмотреть законы для повышения безопасности из-за случаев гибели людей после нападения бродячих собак.

Указание о подготовке изменений было дано на фоне сообщений о гибели семилетней девочки в Забайкалье, которая стала жертвой своры собак.

Как сообщили на официальном сайте ведомства, в соответствующих предложениях должны быть учтены эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий.

«Для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 22 января правоохранителям сообщили об пропаже девочки. Через 30 минут на пустыре было найдено тело ребенка со следами укусов животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки. По факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было заведено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников за бездомных собак.

Александр Бастрыкин бездомные животные нападение животного


 

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