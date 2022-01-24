На жилом доме в Адмиралтейском районе вспыхнул электрощит

В Адмиралтейском районе на набережной реки Фонтанки, 122 загорелся электрощит, который располагается прямо на жилом доме.

Инцидент произошел в понедельник, 24 января. Около 13:00 в экстренные службы поступило сообщение, что на доме 122 по набережной реки Фонтанки полыхает электрический щит. Выяснилось, что он располагается со стороны Измайловского проспекта на жилом здании.

Спасатели выдвинулись на место в составе 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава. По прибытию было приложено максимально усилий, чтобы быстро устранить возгорание. В итоге, в 13:13 огонь уже был локализован. В настоящий момент спасатели заканчивают работу на месте происшествия.

Сведения о пострадавших, по последним данным, не поступали. Детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 11 утра 24 января на улице Стахановцев, 17, в комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 17 квадратных метров.