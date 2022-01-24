В Крыму в результате падения из окна погибла восьмилетняя девочка

В поселке Новый свет 44-летняя женщина выбросила из окна 4 этажа свою восьмилетнюю ночь. В результате девочка погибла.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного падения второклассницы из окна. Предполагается, что в инциденте виновна собственная мать девочки, которая состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Об этом РИА Новостям рассказали в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Восьмилетняя девочка скончалась от полученных травм. В настоящей момент дело находится на контроле прокуратуры республики Крым. Как сообщает «Фонтанка», в социальных сетях местные жители отметили, что незадолго до трагедии женщина вступила в перепалку с мужем из-за его желаний пойти в гараж, после чего она начала угрожать выбросить ребенка из окна. Мужчина ушел из дома.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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