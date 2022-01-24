На Витебском проспекте горел грузовик «Скания»

С огнем в Московском районе Петербурга боролись десять спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара у дома №101 корпуса 2 по Витебскому проспекту вызвали пожарных в 18:34. Горел автомобиль марки «Скания». Машина полностью выгорела.

На борьбу с автомобильными пожарами направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар примерно за 30 минут, в 19:11.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте пострадал женщина. В жилом 6-этажном здании с мансардой происходило горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 кв. метров.