Сбитая электричкой в Стрельне женщина сбежала от медиков

Сбитая электричкой в Стрельне женщина сбежала от медиков
Пострадавшая выжила. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге в понедельник электропоезд сбил женщину, которая перебегала пути в неположенном месте. Она выжила, но отказалась от помощи медиков и сбежала с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, все случилось 24 января в 14:00 на железнодорожной станции Стрельна. Электричка, ехавшая из Петербурга в Калище, по касательной задела пешехода, которая пыталась перейти пути в неположенном месте. Женщине удалось спастись.

После полной остановки электрички пострадавшей предложили медицинскую помощь, но она отказалась и сбежала с места происшествия, скрывшись в неизвестном направлении.

Сейчас транспортная полиция устанавливает личность пострадавшей и все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вблизи станции Колпино электричка насмерть сбила мужчину в наушниках.

наезд электрички новости СПб стрельна травмирование


 

Новости партнеров
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбитая электричкой в Стрельне женщина сбежала от медиков
В России за сутки коронавирусом заразились 67,8 тысячи человек
В Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 809 человек
COVID-19 за сутки заразились 9,7 тысячи петербуржцев
В России хотят использовать пенсионные накопления для покупки жилья
«Ни воды, ни электричества»: в Центральной Азии введен массовый блэкаут
ПФР объяснил россиянам, куда уходят деньги не доживших до пенсии граждан