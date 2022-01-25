Сбитая электричкой в Стрельне женщина сбежала от медиков

В Петербурге в понедельник электропоезд сбил женщину, которая перебегала пути в неположенном месте. Она выжила, но отказалась от помощи медиков и сбежала с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, все случилось 24 января в 14:00 на железнодорожной станции Стрельна. Электричка, ехавшая из Петербурга в Калище, по касательной задела пешехода, которая пыталась перейти пути в неположенном месте. Женщине удалось спастись.

После полной остановки электрички пострадавшей предложили медицинскую помощь, но она отказалась и сбежала с места происшествия, скрывшись в неизвестном направлении.

Сейчас транспортная полиция устанавливает личность пострадавшей и все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вблизи станции Колпино электричка насмерть сбила мужчину в наушниках.