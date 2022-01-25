Закупка и поставка «Эпиваккороны» могут быть временно приостановлены

Закупка и поставка &#171;Эпиваккороны&#187; могут быть временно приостановлены
Закупка и поставка "Эпиваккороны" могут быть временно приостановлены. Фото: Pixabay

Предположительно, препарат «Эпиваккорона» больше не закупается из-за ее достаточного количества в регионах и отсутствия популярности среди населения.

С начала нового 2022 года еще не было распределено по субъектам России ни одной партии вакцин от COVID-19 «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H». Об этом свидетельствует реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, отмечают «Ведомости». Также предполагается, что производство препарата приостановили.

В региональных минздравах не смогли назвать точную дату следующих возможных поставок. По данным «Герофарма», который является единственным частным производителем «Эпиваккороны», Минздрав и дистрибьютор Национальная иммунобиологическая компания не подавали заявки на следующий выпуск вакцин.

В Минздраве уверяют, что запасы вакцины «Эпиваккорона» полностью покрывают имеющиеся потребности, поэтому заявки на ее производство пока не сформированы. Однако интересно то, что на сайте мэра Москвы невозможность сделать прививку «Эпиваккороной» объясняется отсутствием ее на складах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30% взрослого населения еще не прошли вакцинацию от COVID-19 в России.

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Закупка и поставка «Эпиваккороны» могут быть временно приостановлены
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