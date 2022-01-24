Около 70% взрослого населения России вакцинировалось от коронавируса

Всего 30% взрослого населения еще не прошли вакцинацию от COVID-19 в Российской Федерации.

Таким образом, вакцинировалось уже 70% от всего взрослого населения. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщают РИА Новости.

Мурашко считает, что Россия поддерживает задачи, которые обговаривались в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от коронавируса к середине текущего 2022 года.

Глава Минздрава заявил, что в России охват населения уже достиг указанных изначально цифр вакцинации для взрослого населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что локдаун в России не обсуждается. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что данные показывают тенденцию «омикрона» к течению в более легкой форме у граждан, поэтому необходимости в полном локдауне нет. Очень часто россиянам даже не требуется госпитализация.