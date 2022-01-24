Около 70% взрослого населения России вакцинировалось от коронавируса

Около 70% взрослого населения России вакцинировалось от коронавируса
Около 70% взрослого населения России вакцинировалось от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Всего 30% взрослого населения еще не прошли вакцинацию от COVID-19 в Российской Федерации.

Таким образом, вакцинировалось уже 70% от всего взрослого населения. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщают РИА Новости.

Мурашко считает, что Россия поддерживает задачи, которые обговаривались в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от коронавируса к середине текущего 2022 года.

Глава Минздрава заявил, что в России охват населения уже достиг указанных изначально цифр вакцинации для взрослого населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что локдаун в России не обсуждается. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что данные показывают тенденцию «омикрона» к течению в более легкой форме у граждан, поэтому необходимости в полном локдауне нет. Очень часто россиянам даже не требуется госпитализация.

вакцинация коронавиурс минздрав михаил мурашко Россия


 

Новости партнеров
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
В Петербурге мародеры уничтожают Охтинский парк
В Петербурге мародеры уничтожают Охтинский парк
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Около 70% взрослого населения России вакцинировалось от коронавируса
«Каждому работнику по 2 тысячи»: россиянам рассказали о прибавке ...
Россиянам с валютными кредитами предрекли разорение
«Фонд доноров» кинул кличь о нехватке донорской крови в некоторых ...
К поискам утонувшей в проруби на реке Оредеж подключили подводные дроны
Песков: факт введения локдауна в России не обсуждается
На эти три знака зодиака в 2022 году может обрушиться богатство, остальных ...
Школьных классов на карантине в Петербурге стало в 100 раз больше за неделю