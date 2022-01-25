Петербургского пенсионера не устроил ремонт авто: обвиняемый выстрелил в работника из револьвера

Петербургского пенсионера не устроил ремонт авто: обвиняемый выстрелил в работника из револьвера
Мужчину заключили под стражу. Фото: pixabay

77-летнему пожилому мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Петербургу начал расследовать уголовное дело. Фигурантом стал пенсионер. Последнему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие считает, что 21 января у дома по Хасанской улице подозреваемый выстрелил в работника автосервиса из револьвера. По мнению самого пенсионера, его вывел из себя некачественный ремонт автомобиля. Отмечается, что пожилой гражданин мог стрелять с целью убийства.

К счастью, работник выжил, ему своевременно оказали помощь. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе мужчина угрожал убийством любимой.

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