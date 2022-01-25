На улице Ковалевской сварщику перерезали горло

В Красногвардейском районе Петербурга произошло убийство.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 января, вечером, в полицию обратилась женщина, сообщившая о том, что у дома №23 корпуса 2 по Ковалевской улице лежит неизвестный, который истекает кровью.

Полиция обнаружила труп гражданина республики Таджикистан. У 31-летнего сварщика завода было колото-резаное ранение шеи и подключичной области справа. Мужчина жил в том же доме. На миграционном учете иностранец не состоял.

По словам 24-летнего брата скончавшегося, проживающего там же, пострадавший сообщил ему о конфликте на работе. Родственника погибшего доставили в отдел полиции. Тело направили в морг для установления причины смерти.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Амурской области мужчину подозревают в убийстве полуторагодовалого сына.