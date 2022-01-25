На месте погибшей от сброшенного куска льда собаки могла оказаться 13-летняя девочка

На месте погибшей от сброшенного куска льда собаки могла оказаться 13-летняя девочка
На месте погибшей от сброшенного куска льда собаки могла оказаться 13-летняя девочка. Фото: группа"Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Во вторник, 25 января, на Малодетскосельском проспекте 22\29 глыба льда, упавшая в ходе уборки крыши, насмерть пришибла собаку. С животным гуляла тринадцатилетняя девочка, которая чудом избежала печальной участи.

Очевидцы рассказали, что после случившегося подросток впала в истерику. Место, где происходила уборка кровли от обледенелых масс, не было ограждено. Прохожие рассказали, что им довелось увидеть в этот злополучный день. Об этом пишет «Фонтанка».

Один из очевидцев, работающих поблизости от места происшествия, поделился, что с крыши слетела огромная глыба льда на девочку и ее собаку.

«Пёсик сразу упал и не шевелился, а девочке очень посчастливилось, так как вела она его на поводке рядом. В этот момент на крыше находились люди с лопатами», — заметил очевидец.

Мужчина заявил, что внизу не было никакого ограждения и специальных людей, которые бы предупреждали прохожих о потенциальной опасности. После инцидента к подростку подбежали другие прохожие, а затем приехала мама девочки и забрала ее с раненым животным.

Очевидец заверил, что один из свидетелей позвонил в полицию, после чего все оставили свои контакты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ЖКС Адмиралтейского района уже в курсе ситуации, но не знают о конкретном ходе событий.

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