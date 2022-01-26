Председатель ТСЖ обнаружил труп в подвале дома на Цымбалина

Бездыханное тело с термическим ожогом от батареи нашли в Невском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 января, утром, в полицию обратился председатель ТСЖ с заявлением. Он рассказал, что в подвале дома №55 по улице Цымбалина обнаружен труп человека.

Оперативники нашли тело в помещении водонапорного узла. Неизвестный мужчина лежал на полу, лицом вниз. При этом следов насильственной смерти обнаружено не было. На вид скончавшемуся примерно 40-45 лет, его рост составляет 170-175 сантиметров.

Отмечается, что неизвестный получил термический ожог живота от батареи. Труп направили в морг, чтобы установить причину смерти.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Кузнецова обнаружили трупы двух пенсионеров.