Пассажирка маршрутки погибла в ДТП с грузовиком в Кингисеппском районе

Пассажирка маршрутки погибла в ДТП с грузовиком в Кингисеппском районе
Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Фото: Baltphoto Елена Яковлева

В Кингисеппсоком районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Дорожный инцидент случился 26 января на дороге от Соснового бора на Вистино. Около 7 часов утра маршрутный автобус «ПАЗ» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, в результате аварии скончалась 62-летняя пассажирка маршрутки.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с фурой в Гатчинском районе. 35-летний водитель тягача Scania G400 с прицепом, двигаясь со стороны Больших Борниц в сторону Елизаветино, выехал на полосу встречного двжения, где столкнулся с Daewoo Gentra.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сланцах под снегом очевидец нашел труп в двух куртках
Нет симптомов — не лечитесь. В Минздраве рассказали, когда вызывать скорую ...
В Пушкине в лесном массиве нашли мертвого мужчину
Пассажирка маршрутки погибла в ДТП с грузовиком в Кингисеппском районе
Председатель ТСЖ обнаружил труп в подвале дома на Цымбалина
Школьница отравилась смесью таблеток в квартире на Луначарского
Полицейские задержали 240 мошенников, обманувших петербургских пенсионеров ...
Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с фурой в Гатчинском районе