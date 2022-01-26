Пассажирка маршрутки погибла в ДТП с грузовиком в Кингисеппском районе

В Кингисеппсоком районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Дорожный инцидент случился 26 января на дороге от Соснового бора на Вистино. Около 7 часов утра маршрутный автобус «ПАЗ» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, в результате аварии скончалась 62-летняя пассажирка маршрутки.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с фурой в Гатчинском районе. 35-летний водитель тягача Scania G400 с прицепом, двигаясь со стороны Больших Борниц в сторону Елизаветино, выехал на полосу встречного двжения, где столкнулся с Daewoo Gentra.