На тушение кухни по Бестужевской улице отправили 17 спасателей

С огнем в Калининском районе Петербурга боролись около получаса.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу 26 января сообщили, что очевидцы пожара в доме №31 корпуса 1 по Бестужевской улице вызвали спасателей в 11:46. В жилом доме, в трехкомнатной отдельной квартире горела кухня. В девятиметровом помещении воспламенилась обстановка на площади пяти квадратных метров.

На борьбу с пожаром в квартире направили 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Ликвидировали пожар в течение 30 минут, к 12:20.

Сведения о пострадавших в настоящий момент уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у еще одних петербуржцев, проживающих на проспекте Луначарского горела кухня. Это случилось вечером, в двухкомнатной отдельной квартире.