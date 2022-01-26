В Шашарах произошло ДТП автобуса и фуры: около 15 человек пострадало

В ДТП около 15 пострадавших. Фото: pixabay.com

В ДТП около 15 пострадавших. Фото: pixabay.com

Полиция Пушкинского района Петербурга начала проверку.

Об этом в среду, 26 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В поселке Шушары, примерно в 11 часов столкнулся большегруз и маршрутный автобус «ПАЗ». Все произошло на перекрестке Ленсоветовской дороги.

За рулем обоих авто находились мужчины. По предварительным данным в ходе аварии фуры с прицепом и автобуса порядка 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после смертельной аварии с фурами на трассе «Скандинавии» организовали реверсивное движение. В результате аварии водитель MAN погиб на месте происшествия, второй водитель жив, его зажало в кабине большегруза.