В Шашарах произошло ДТП автобуса и фуры: около 15 человек пострадало

Полиция Пушкинского района Петербурга начала проверку.
Об этом в среду, 26 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В поселке Шушары, примерно в 11 часов столкнулся большегруз и маршрутный автобус «ПАЗ». Все произошло на перекрестке Ленсоветовской дороги.
За рулем обоих авто находились мужчины. По предварительным данным в ходе аварии фуры с прицепом и автобуса порядка 15 человек получили травмы различной степени тяжести.
По факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после смертельной аварии с фурами на трассе «Скандинавии» организовали реверсивное движение. В результате аварии водитель MAN погиб на месте происшествия, второй водитель жив, его зажало в кабине большегруза.