После смертельного ДТП с фурами на «Скандинавии» организовали реверсивное движение

ДТП с фурами на "Скандинавии". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с фурами на "Скандинавии". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Федеральная трасса А181 «Скандинавия» перекрыта из-за серьезного ДТП, произошедшего у поселка Большое Поле в Выборгском районе Ленобласти.

Дорожная авария случилась утром в четверг, 20 января, на 170-м км автодороги, на участке между поселком Чулково и поселком Большое Поле. На трассе организовали реверсивное движение.

«Водитель грузового автомобиля MAN TGX с прицепом (груз — бумага, катушки) выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком, также с прицепом (груз — металлопрофиль)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

В результате аварии водитель MAN погиб на месте происшествия, второй водитель жив, его зажало в кабине большегруза.

На месте аварии продолжают работать спасатели, врачи, сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от удара один из грузовиков загорелся — его тушили снегом водители, остановившиеся, чтобы помочь.