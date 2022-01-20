На «Скандинавии» лоб в лоб столкнулилсь две фуры, водитель вылетел через лобовое и погиб

ДТП с фурами на "Скандинавии". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с фурами на "Скандинавии". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Смертельное ДТП произошло на федеральной автомобильной дороге А-181 «Скандинавия». Лоб в лоб столкнулись два большегруза, трасса перекрыта.

Дорожная авария случилась утром в четверг, 20 января, на участке между поселком Чулково и поселком Большое Поле. Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», кабины транспортных средств превратились в груду металла.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на указанном участке столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще один пострадал. Второго спасатели деблокировали из раскуроченного транспорта.

По словам очевидцев, от удара один из грузовиков загорелся — его тушили снегом водители, остановившиеся, чтобы помочь.

«Возгорание тушили очевидцы снегом. Трасса перекрыта во всех направления. Не объехать», — написали в группе.

Движение по трассе «Скандинавия» на этом участке перекрыто. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

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