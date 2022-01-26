Квартирный пожар разгорелся в одной из комнат трешки на Светлановском проспекте

Квартирный пожар разгорелся в одной из комнат трешки на Светлановском проспекте
Квартирный пожар разгорелся в одной из комнат трешки на Светлановском проспекте. Фото: "Яндекс.Карты"

В среду вечером пожар застал врасплох жителей дома 70 по Светлановскому проспекту. Пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире.

Около 19:20 в Калининском районе воспламенилась комната в одной из квартир на Светлановском проспекте, 70, корпус 2. После поступления в экстренные службы сообщения спасатели оперативно выехали на место.

По прибытию выяснилось, что в квартире полностью выгорела комната площадью 10 квадратных метров. Позже пожар удалось потушить, и огонь не распространился дальше.

Ликвидировать инцидент спасатели смогли за 30 минут. Уже в 19:50 огонь потушили. На месте работали 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 26 января в Красногвардейском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Выгорела комната.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу калининский район ленобласть новости СПб пожар


 

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