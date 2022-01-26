Мужчину, выбившему зубу фельдшеру, заключили под стражу до 23 марта

Мужчину, выбившему зубу фельдшеру, заключили под стражу до 23 марта
Мужчину, выбившему зубу фельдшеру, заключили под стражу до 23 марта. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Невский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, напавшего на фельдшера скорой помощи и выбившего ему зуб. Его заключили под стражу до 23 марта 2022 года.

При этом вину по статье «Хулиганство» мужчина признал частично. Он был задержан 24 января и в тот же день получил обвинение касательно своих действий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Около 18:20 23 января мужчина на бульваре Красных Зорь умышленно применил насилие в отношении фельдшера бригады скорой медицинской помощи. В результате был нанесен удар ногой в голову. Сотрудник получил травматический перелом коронки 22-го зуба.

Отмечается, что сам обвиняемый и его защитник возражали в предъявлении вины, ссылаясь на неверную квалификацию его действий, и отсутствие оснований для самой строгой меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пациента в Петербурге сильно избил охранник НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе. Стало известно, что же на самом деле произошло, и почему охранник был вынужден применить силу.

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