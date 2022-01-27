В России за сутки коронавирусом заразились 88,8 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 88 816 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 11 404 617.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 665 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 328 770 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 29 754 человека. Общее количество выздоровлений достигло 10 129 691.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 26 586 человек. Третье место у Подмосковья — 7182 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайские ученые предостерегли о распространении нового коронавируса из ЮАР.