«Опасные будни»: стало известно сколько петербургских медиков свалил с ног «омикрон»

В период пандемии COVID-19 одной из самых опасных и тяжелых профессий остается работа врачей. Контактируя с больными, они рискуют своей жизнью днем и ночью, в выходные и праздники. Вирус не щадит никого, болеют все, в том числе и сотрудники медицинских учреждений.
Большое количество заболевших медиков в Городской больнице № 40. Сейчас всех поголовно валит с ног новый омикрон-штамм. «Фонтанка» поговорила с врачами и узнала, как на самом деле обстоят дела в больницах.
Оказалось, что болеют не только медсестры, но и рядовые врачи., руководство, а также сотрудники научных подразделений. При этом сами врачи в Городской больнице № 40 отмечают, что не потеряли от коронавируса ни одного коллегу за время всей пандемии, они все вакцинированы по несколько раз. Однако «омикрону» это оказалось ни по чем, — все равно есть заболевшие.
Болезнь проходит у большинства в легкой форме с симптомами ОРВИ, либо и вовсе бессимптомно. За тех коллег, которые не смогли выйти на смену по болезни, работу выполняет оставшийся персонал, — принимать паицентов не перестают.
«Говорить о том, что некому работать, нельзя. Люди работают. Подойдите к окнам реанимации красной зоны, вы их увидите — ходят в СИЗах, занимаются пациентами», — заявил реаниматолог больницы Александр Мельник.
В пятую волну пандемии американские специалисты называли основной проблемой то, что массово болеет больничный персонал. Пульмонолог-реаниматолог из США Евгений Пинелис рассказал, что сейчас в первую очередь в приемных и обычных отделениях, в реанимации соотношение медсестер и пациентов сильно изменилось. Теперь на одного сотрудника приходится гораздо больше больных граждан. Эксперт считает, что что омикрон-штамм заразнее предыдущих.
Больше всего заболевших «омикроном» отмечается в 40-й больнице. Также, по данным на 26 января, 30 человек из 2 000 штатных сотрудников заболело новой инфекцией в городской больнице имени Боткина, в городской больнице Святого Георгия заразилось 20 человек из 1 000, в многопрофильной больнице № 2 — 35 человек из 2 000. Еще 15 из 1 258 человек заболело «омикроном» в Городской больнице № 15, в Мариинской инфекция свалила с ног 58 человек из 2 000. Случаи заражения от 33 до 114 человек встречаются также в Николаевской больнице, Городской больнице № 26, Елизаветинской больнице, Онкоцентре в Песочном и в Городской больнице № 37.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что служба вызова врача на дом 122 запустила обзвон петербуржцев, которые совершали звонки. Это делается для улучшения обратной связи и повышения качества услуг.