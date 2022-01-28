«Опасные будни»: стало известно сколько петербургских медиков свалил с ног «омикрон»

В период пандемии COVID-19 одной из самых опасных и тяжелых профессий остается работа врачей. Контактируя с больными, они рискуют своей жизнью днем и ночью, в выходные и праздники. Вирус не щадит никого, болеют все, в том числе и сотрудники медицинских учреждений.

Большое количество заболевших медиков в Городской больнице № 40. Сейчас всех поголовно валит с ног новый омикрон-штамм. «Фонтанка» поговорила с врачами и узнала, как на самом деле обстоят дела в больницах.

Оказалось, что болеют не только медсестры, но и рядовые врачи., руководство, а также сотрудники научных подразделений. При этом сами врачи в Городской больнице № 40 отмечают, что не потеряли от коронавируса ни одного коллегу за время всей пандемии, они все вакцинированы по несколько раз. Однако «омикрону» это оказалось ни по чем, — все равно есть заболевшие.

Болезнь проходит у большинства в легкой форме с симптомами ОРВИ, либо и вовсе бессимптомно. За тех коллег, которые не смогли выйти на смену по болезни, работу выполняет оставшийся персонал, — принимать паицентов не перестают.

«Говорить о том, что некому работать, нельзя. Люди работают. Подойдите к окнам реанимации красной зоны, вы их увидите — ходят в СИЗах, занимаются пациентами», — заявил реаниматолог больницы Александр Мельник.

Мельник подчеркнул, что без медицинской помощи никто из граждан не останется. Он отметил, что если ему придется работать за троих, он выполнит это, потому что его профессия — лечить.