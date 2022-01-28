Спасатели час тушили подвал в жилом доме на улице Седова

В Невском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил подвальное помещение жилого дома.
Возгорание случилось в пятницу, 28 января, по адресу: улица Седова, дом №42. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 04:21. К месту происшествия оперативно были направлены огнеборцы.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в подвальном помещении происходило горение на площади 15 квадратных метров.
В 05:15 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
Сведения о пострадавших и причины появления огня не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Звездной улице почти час полыхали постельные принадлежности. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.