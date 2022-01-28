В квартире на Звездной почти час полыхали постельные принадлежности

В квартире на Звездной почти час полыхали постельные принадлежности
Пожар случился в доме на Звездной улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 28 января, по адресу: улица Звездная, дом 8. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:46. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в квартире горели постельные принадлежности.

В 03:38 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 27 января, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга разгорелся пожар в двухкомнатной квартире. Огонь охватил обстановку на площади 6 квадратных метров. После почти часа работы возгорание удалось потушить. Это произошло в 21:08.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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