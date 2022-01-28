Полыхающее расселенное здание в Парголово тушили 30 спасателей

Полыхающее расселенное здание в Парголово тушили 30 спасателей
Пожар случился в Парголово. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь расселенное здание.

Возгорание случилось в пятницу, 28 января, по адресу: Парголово, улица Хабаровская, дома 25. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 08:08. К месту происшествия оперативно были направлены огнеборцы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в двухэтажном расселенном здании выгорела обстановка на площади 60 квадратных метров.

В 09:26 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 6 единицы техники и 30 человек личного состава.

Сведения о пострадавших и причины появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сгоревшем минувшей ночью частном доме в Выборгском районе Петербурга проживала семья с детьми. Жертвой инцидента стал один ребенок. Спастись из загоревшейся постройки удалось всем, кроме восьмилетней девочки. Ее тело обнаружили при разборе обгоревших конструкций на втором этаже.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар в автомобиле


 

Новости партнеров
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Доктор Мясников назвал симптомы
Доктор Мясников назвал симптомы "омикрона", при которых нужно бежать к врачу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полыхающее расселенное здание в Парголово тушили 30 спасателей
В последний рабочий день января в Петербурге собрались 4-балльные пробки
Аноним «заминировал» торговые центры «Галерея» и «Питерлэнд» в Петербурге
Встреча граждан Узбекистана в квартире на Будапештской закончилась поножовщиной
В Пензе задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве таксиста у ...
Полыхающую пристройку на Коммуноров спасатели тушили почти два часа
Во власти теплой «Мари»: мокрый снег и оттепель ожидаются в ...
Инфекционист предупредил о росте заболеваемости COVID в ближайшие недели