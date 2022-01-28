Два пешехода в один день погибли под колесами авто в Ленобласти

Два пешехода в один день погибли под колесами авто в Ленобласти
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области устанавливаются детали двух смертельных дорожных аварий. Под колесами транспортных средств погибли пешеходы.

В четверг, 27 января, на 1 км подъезда к городу Кингисепп. Безработный 29-летний водитель ВАЗ сбил 55-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Оказалось, что мужчину в 2021–2022 году привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, утром того же дня у дома №47 на Сланцевском шоссе в городе Сланцы сбили мужчину. Водитель Mitsubish во время обгона насмерть сбил 58-летнего пешехода. Автомобилиста также в 2021–2022 году привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бухарестской женщина за рулем «Рено» насмерть сбила пенсионера

гу мвд ленобласть смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два пешехода в один день погибли под колесами авто в Ленобласти
В Ленобласти агрессивная мать ударила свою маленькую дочь молотком по голове
В Парголово после пожара в 5-комнатном доме нашли мертвую второклассницу
В Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения
Россиянам посоветовали не хранить сбережения в наличных
В России могут одобрить две зарубежные вакцины от коронавируса
Кто получит выплату в 37 тысяч рублей: важная информация для всех, кто ...
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте