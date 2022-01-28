Два пешехода в один день погибли под колесами авто в Ленобласти

В Ленинградской области устанавливаются детали двух смертельных дорожных аварий. Под колесами транспортных средств погибли пешеходы.

В четверг, 27 января, на 1 км подъезда к городу Кингисепп. Безработный 29-летний водитель ВАЗ сбил 55-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Оказалось, что мужчину в 2021–2022 году привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, утром того же дня у дома №47 на Сланцевском шоссе в городе Сланцы сбили мужчину. Водитель Mitsubish во время обгона насмерть сбил 58-летнего пешехода. Автомобилиста также в 2021–2022 году привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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