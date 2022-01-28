В Петербурге за сутки число заболевших COVID подскочило до 13,9 тысяч

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 13 976 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 23 994 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 8 611 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 1 027 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Они коснутся детей и подростков. На указанный период на дистанционный формат перейдут дополнительные общеобразовательные программы – за исключением тех, которые работают в школах.