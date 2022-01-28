В Ленобласти «заминировали» 18 школ: эвакуировали почти 7 тыс. человек

В Ленобласти &#171;заминировали&#187; 18 школ: эвакуировали почти 7 тыс. человек
Лжеминер заявил о бомбе, которой не было. Фото: Pixabay

Был проведен осмотр 18 зданий школ города Кингисеппа и Соснового Бора. К счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Однако учебный процесс был нарушен, пришлось выводить на улицу 6 907 человек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 января, днем, в полицию заявили о сообщении, поступившем на электронную почту. Якобы 18 школ в Кингисеппе и Сосновом Бору заминированы.

При обследовании специалистами зданий взрывных устройств не обнаружили. Материалы будут направлены в Следственное Управление Следственного комитета по Ленинградской области.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним заявил о 197 взрывных устройствах в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте, д. 30а, а также в «Питерлэнде» на Приморском проспекте, д. 72.

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