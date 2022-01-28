Путину и Беглову помешали встретиться ковид-ограничения

Встреча Путина и Беглова не состоялась. Фото: kremlin.ru

Встреча Путина и Беглова не состоялась. Фото: kremlin.ru

Встреча должна была пройти во время поездки главы государства в Петербург.

Как сообщает РИА Новости в пятницу, 28 января, президент Российской Федерации Владимир Путин не смог встретиться с губернатором Северной столицы Александром Бегловым в связи с коронавирусными ограничениями. Однако градоначальник представил лидеру РФ письменный доклад.

Еще днем ранее стало известно, что политики встретятся на территории города на Неве. Должны были обсуждаться дела Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что блокадников не пускали на Пискаревское кладбище из-за приезда в Петербург президента России Владимира Путина.

Напомним, опрос исследовательского агентства «АСИ Санкт-Петербург» показал, что с октября отношение 50% петербуржцев к губернатору Александру Беглову стало хуже.