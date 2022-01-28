Памятник петербуржцу, пережившего зиму при Беглове, появился рядом с дачей губернатора в Комарово

Памятник установили под табличкой "Комарово" на въезде в поселок. Фото: "Молодой Петербург"

Памятник установили под табличкой "Комарово" на въезде в поселок. Фото: "Молодой Петербург"

Активисты установили в Комарово памятник «Петербуржцу при Беглове» в виде перебинтованного человека с костылями в руках.

Памятник появился на въезде в поселок Комарово, неподалеку от дачи губернатора Александр Беглова. Активисты «Молодого Петербурга» посвятили его герою-петербуржцу, выжившему в тяжелых условиях бегловской зимы.

Под табличкой «Комарово» на въезде в поселок общественники установили манекен, у которого перебинтована голова, загипсованы руки и ноги. В руках он держит каску, костыли и лопату, а сам стоит на мусорных пакетах.

«Забор скромной резиденции не позволяет увидеть, с чем ежедневно вынуждены бороться горожане: обледеневшие тротуары, сосульки-убийцы, «зыбучие» сугробы и океаны мусора», — говорится в публикации на странице «Молодой Петербург» во «ВКонтакте».

Активисты выразили надежду, что памятник напоминать Беглову о горожанах, которых он бросил в условиях коммунального апокалипсиса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглову с лопатой посвятили новое граффити в Петербурге.