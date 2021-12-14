Беглову с лопатой посвятили новое граффити в Петербурге

Уличные художники создали в Петербурге новое граффити, посвященное «качественной» уборке снега. На изображении предстал губернатор Александр Беглов с лопатой в руках.

Об этом рассказали в группе движения «Петербург — город перемен!» в социальной сети «ВКонтакте». Граффити с Бегловым появилось под мостом Бетанкура в центре города. Художники нарисовали градоначальника в валенках, оранжевом жилете коммунальщиков и со своей знаменитой лопатой в руках.

Судя по всему, у жителей города сдали нервы. Своим стрит-артом они явно выражают недовольство качеством уборки снега этой зимой.

«Через сколько закрасят?», — задается вопросом автор публикации.

Петербуржцы начали жаловаться на заснеженные улицы, дороги и сугробы с начала снегопадов. Позже к проблеме добавились и сосульки. За последние несколько дней в Северной столице от упавших глыб льда пострадали три человека: женщина на набережной реки Мойки, мужчина на 3-й Советской улице и 10-летний мальчик на Большом проспекте П.С. Ребенок отделался травмой руки, а вот взрослые попали в больницы в тяжелом состоянии с серьезными травмами головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга появилась снежная «куча Беглова».