В Петербурге за сутки число заболевших COVID подскочило почти до 15 тысяч

В Петербурге за сутки число заболевших COVID подскочило почти до 15 тысяч
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 14 939 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 2 880 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 63 пациента скончались.

С начала пандемии в городе зафиксировали более 991 тыс. инфицированных. Из них свыше 853 тыс. победили болезнь, еще почти 30 тыс. человек умерли. Тем временем госпитализация за сутки потребовалась 666 пациентам с ковидом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице наблюдается стремительный рост числа больных в связи с распространением омикрон-штамма

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