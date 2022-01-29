В Боткина открылось детское инфекционное отделение

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге вновь открылось на прием детское инфекционное отделение.
С весны 2020 года отделение было перепрофилировано на приём взрослого населения. Теперь оно будет осуществлять прием детей старше 14 лет с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
«Коечная мощность составляет 46 коек. Боксы и палаты рассчитаны на одно- или двухместное размещение и оборудованы подводкой кислорода», — сообщили в комитете по здравоохранению города.
Лечить маленьких пациентов будут заведующий отделением и три врача.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки число заболевших COVID подскочило почти до 15 тысяч. 2 880 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 63 пациента скончались. С начала пандемии в городе зафиксировали более 991 тыс. инфицированных.