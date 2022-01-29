Случайная драка привела к нападению уроженцев Кавказа на элитный ЖК «Северный Версаль»

Случайная драка привела к нападению уроженцев Кавказа на элитный ЖК «Северный Версаль»
Между мужчинами завязалась драка. Фото: pixabay.com

Уроженцы Кавказа атаковали пост охраны и ворвались в гостиницу ЖК «Северный Версаль», пытаясь найти обидчика охранника петербургского бизнесмена. Мужчине дали отпор, но ему это не понравилось.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 января. 10-15 мужчин сперва напали на пост охраны, а затем, проникнув на территорию комплекса, ворвались в здание гостиницы, заявляя о связях с ФСБ, и, угрожая расправой. Неизвестные устроили самый настоящий обыск в поисках некоего мужчины, но в итоге скрылись «ни с чем».

Как сообщил live24, оказалось, что причиной этого стал конфликт на территории ЖК неизвестного мужчины с охранником одного из жильцов. Так, 20 января, охранник известного автогонщика и бизнесмена на внедорожнике Cadillac Escalade пробил шлагбаум поста охраны и скрылся. Спустя время он вернулся, но разговор с сотрудником ЖК стремительно перешел в драку. Позднее лихач прибыл со своим объектом охраны, но на этот раз водителю потребовалась медпомощь.

Затем в адрес охраны начали поступать анонимные угрозы, с требованием выдать того самого случайного мужчину, который дважды дал отпор драчуну.

По неофициальной информации, мужчина, чей охранник утроил разбой, владеет лишь тюнинг-ателье. При этом в собственности у него дом в элитном ЖК, стоимость которого может составлять от 60 до 100 млн рублей. Кроме того, известно, что бизнесмен якобы проходил службу в Балтийском линейном отделе МВД на транспорте.

По предварительной информации, руководить группой мужчин мог действующий сотрудник силовых органов, такого мнения придерживаются очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходцы из Северного Кавказа устроили стрельбу в Петербурге.

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