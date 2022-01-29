Эксперты рассказали, к чему приведет отказ от сахара на месяц

Эксперты рассказали, к чему приведет отказ от сахара на месяц
Полный отказ от сахара или сокращение его употребления в первую очередь скажется на фигуре. Фото: Pixabay

Эксперты в области нутрициологии рассказали о последствиях воздержания от употребления сахара и содержащих его продуктов на месяц.

Как сообщает Al Arabiya, полный отказ от сахара или сокращение его употребления в первую очередь скажется на фигуре. Особенно эффективным этот метод похудения будет, если придерживаться правильного питания.

За месяц без сахара человек сможет защитить зубы, поскольку сладости провоцируют развитие кариеса и заболевания десен. Это связано с тем, что в результате расщепления сахара в полости рта образуется кислота, повреждающая поверхность зубов.

Также люди, которые отказываются от сладкого, смогут обезопасить себя от развития диабета второго типа, поскольку чрезмерное употребление десертов приводит к повышению уровня сахара в крови.

Кроме того, отказ от сахара улучшает здоровье сердца. Правильное питание способствует снижению риска развития заболеваний сердца и сосудов, уровня триглицеридов и «плохого» холестерина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказала, кому могут навредить бананы.

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