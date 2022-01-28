Врач рассказала, кому могут навредить бананы

Профессор, заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала о пользе бананов и кому этот фрукт противопоказан.

Бананы в целом полезны для человеческого организма, рассказала врач «Общественной службе новостей». Они богаты полезными элементами и незаменимы в период сезонного авитаминоза. Кроме того, бананы рекомендуется употреблять худеющим. Зеленые и недоспелые бананы малокалорийны, но дарят чувство сытости.

Но есть люди, которым бананы противопоказаны. В первую очередь это те, кто страдает диабетом и ожирением. Эти недуги меняют нормальное течение обменных процессов в организме, из-за чего высокоуглеводистые продукты способствуют стремительному повышению уровня сахара в крови, а также стимулируют аппетит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог рассказала о замедляющем старение фрукте.