Врач Мясников посоветовал есть орехи для укрепления иммунитета при COVID-19

Орехи полезны и для снижения уровня "плохого" холестерина, а также для профилактики болезней сосудов и сердца. Фото: pixabay

Орехи полезны и для снижения уровня "плохого" холестерина, а также для профилактики болезней сосудов и сердца. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой продукт поможет самостоятельно укрепить иммунитет при коронавирусе.

«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — заявил доктор Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, орехи возглавляют список продуктов, которые уменьшают процессы воспаления в организме, снижая С-реактивный белок.

Мясников отметил, что орехи полезны и для снижения уровня «плохого» холестерина, а также для профилактики болезней сосудов и сердца. Он добавил, что пользу этого продукта подтверждают исследования ученых.

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