Легковушка сбила светофор ночью на улице Седова

Легковушка сбила светофор ночью на улице Седова
ДТП на улице Седова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербург" "ВКонтакте"

На улице Седова в Петербурге легковой автомобиль сбил светофор. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 30 января. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель транспортного средства сбил дорожный знак на островке безопасности. От удара у легковушки отлетел бампер.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на Колтушскому шоссе пострадало трое детей и два взрослых. Отец несовершеннолетних наехал на сугроб, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок. Шестилетний сын водителя вылетел из автомобиля, потому что был не пристегнут. Мальчик получил ушибы. Еще двое детей, — 2-х летний мальчик и 5-летняя девочка, — обошлись без повреждений. Все трое детей в удовлетворительном состоянии госпитализированы в больницу.

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Легковушка сбила светофор ночью на улице Седова
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