Пожар охватил строительные бытовки утром в Кировском районе

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухъярусные бытовки.

Возгорание случилось в воскресенье, 30 января, по адресу: дорога на Турухтанные острова, дом 5. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:10. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в цельнометаллических, расположенных в два яруса строительных бытовках, на 2-м ярусе происходило горение бытовки на общей площади 10 квадратных метров.

В 05:30 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина и женщина погибли при пожаре в бане в Киришском районе Ленобласти. Трупы направлены в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка.