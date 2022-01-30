Пожар охватил строительные бытовки утром в Кировском районе

Пожар охватил строительные бытовки утром в Кировском районе
Пожар начался по адресу: дорога на Турухтанные острова, дом №5, корпус 2. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухъярусные бытовки.

Возгорание случилось в воскресенье, 30 января, по адресу: дорога на Турухтанные острова, дом 5. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:10. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в цельнометаллических, расположенных в два яруса строительных бытовках, на 2-м ярусе происходило горение бытовки на общей площади 10 квадратных метров.

В 05:30 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина и женщина погибли при пожаре в бане в Киришском районе Ленобласти. Трупы направлены в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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