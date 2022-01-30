«Борьба лицом к лицу»: сможет ли прививка защитить от COVID-19 уже во время заражения

Израильские ученые провели исследование и выяснили, чем обернется для человека вакцинация уже при заражении коронавирусом. Исследование показало, что иммунная защита возникает сразу же после получения препарата даже в таких условиях .

Люди, которые заразились коронавирусом в день, когда получили первую инъекцию, все равно благодаря препарату частично защищены. Выяснилось, что прививка снижает вероятность госпитализации и летального исхода. Исследование было проведено на вакцине Pfizer, но, по данным НИИ Гамалеи, у препарата «Спутник V» есть похожий эффект. Об этом сообщают «Известия». Так, даже в случае попадания коронавируса в организм человека сразу после вакцинации, препарат защитит от тяжелого течения болезни или даже смерти смерти.

Благодаря исследованию удалось узнать, как прививка от COVID-19 действует не только на граждан, получивших первый укол в день заражения, но и спустя несколько дней до и после него. В сравнении с теми, кто укола не делал, было обнаружено снижение смертности, особенно среди людей в возрасте от 55 до 64 лет, отмечают ученые в статье, которая посвящена результатам исследования.

Инкубационный период, проходящий между заражением SARS-CoV-2 и началом симптомов, обычно составляет от одного дня до двух недель, его продолжительность зависит от штамма, которым заболел человек. Значит, что принимающие участие в эксперименте, у которых симптомы проявились в день вакцинации или несколькими днями позже, получили укол как раз в тот момент, когда вирус уже находился в их организме. Защита при этом все равно была создана, подчеркнули ученые.

В связи с получившимися результатами эксперты из Израиля сделали вывод, что вакцину можно успешно применять не только до заболевания, но и сразу после него.

С тем, что вакцинация даже во время инкубационного периода COVID-19 облегчает человеку течение COVID-19, согласен иммунолог, профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус. Эксперт заявил, что вакцина, которая была введена в инкубационный период, запускает специфические и неспецифические реакции иммунитета, после чего он начинает видеть патоген, и наступает базовый иммунный ответ.

Чтобы сформировался полноценный иммунитет после вакцинации должно пройти время, но результаты исследования израильских специалистов свидетельствуют о том, что не зависимо от времени заражения вакцинированный человек оказывается в лучшем положении, чем тот, кто прививку не делал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мире за сутки коронавирус был официально выявлен уу 2 592 476 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.