Пожар в квартире на улице Лени Голикова тушили 15 спасателей

Пожар случился в квартире на улице Лени Голикова. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в квартире на улице Лени Голикова. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в воскресенье, 30 января, по адресу: улица Лени Голикова, дом 108. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 8:11. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в комнате площадью 16 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров.

В 08:35 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в квартире на Софийской улице в Петербурге. На кухне площадью 9 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 «квадратов». Пострадавший мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.