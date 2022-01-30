Петербургскому пенсионеру предложили вложиться на биржевой рынок

Пожилой мужчина потерял 2 млн 600 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 30 января, полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

29 января, днем, к стражам порядка обратился 62-летний пенсионер. Он заявил, что 11 дней назад ему позвонил неизвестный и предложил вложиться на биржевой рынок через специальное приложение. Пострадавшему обещали прибыль.

Мужчина продиктовал злоумышленнику коды из SMS. После этого с банковского счёта пострадавшего списались 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Оперативники проводят комплекс действий, направленных на розыск и задержание преступника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у пенсионерки в Петербурге украли криптовалюту на 5,2 миллиона рублей.